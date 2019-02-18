Петербуржец «избил» иномарку девушки из-за отказа знакомиться

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-18T15:26:18+03:00

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Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительный акт в отношении темпераментного мужчины, побившего автомобиль девушки за отказ знакомиться с ним. Теперь судьбу несостоявшегося кавалера решит суд.

- Установлено, что в июле 2018 года в вечернее время обвиняемый, из-за отсутствия взаимной симпатии к нему, нанес не менее четырех ударов по кузову автомобиля «Фольксваген Поло», принадлежащего потерпевшей, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мощные кулаки мужчины оставили вмятины на крыше, переднем и заднем крыльях, а также крышке багажника иномарки. Пострадавшая обратилась в полицию. Несдержанного поклонника нашли.

Позднее ущерб был оценен в 78 тысяч рублей, а в отношении мужчины и завели уголовное дело по статье «умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Просто принять отказ и уйти было бы дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU