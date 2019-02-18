Петербуржцев предупредили о сильном ветре во вторник

СЕГОДНЯ 16:09 2019-02-18T16:09:49+03:00

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Вместе с потеплением в Петербург пришли сильные ветра. МЧС предупреждает, что во вторник, 19 февраля, в Северной столице и Ленобласти ожидаются неблагоприятные погодные условия: солнца не будет, метель, мокрый снег и дождь.

- В ночь на 19 февраля в Петербурге и области местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем ветер немного ослабнет до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 0…+5 градусов по Цельсия, - сообщила пресс-служба МЧС по Северной столице и 47-му региону.

Во вторник в городе на Неве ожидается облачная погода. В некоторых районах города будут осадки в виде мокрого снега и дождя. В связи с этим повышается опасность на дорогах из-за гололеда. Также возможны обрывы и замыкания на линиях связи, ЛЭП в связи с метелью. Жителям Ленобласти стоит опасаться деревьев и слабоукрепленных конструкций, которые может повалить сильный ветер.

Но, несмотря на неблагоприятную погоду, все равно ощущается, что в Петербург постепенно приходит весна. Будем надеяться, что на смену снегу и ветру в город скоро придет солнце и тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU