2019-02-18T16:56:19+03:00
Общество

Гендиректор петербургской организации осужден за незаконные производство и сбыт медицинских изделий

За два года предприниматель заработал более 11,8 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Генеральный директор организации в Петербурге осужден за незаконные производство и сбыт медицинских изделийГенеральный директор организации в Петербурге осужден за незаконные производство и сбыт медицинских изделийФото: Артем КИЛЬКИН
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Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора одной медицинской организации. Предприимчивый мужчина затеял производство специальной техники, а потом занялся и ее продажей. При этом соответствующей лицензии на это бизнесмен не оформил, за что и получил более пяти лет лишения свободы условно.

- С января по март 2015 года осужденный гендиректор затеял производство шкафов для хранения эндоскопов. При этом он знал, что запрещено производить медицинскую технику без лицензии. Несмотря на это, первую партию в количестве шести штук он продал за 250 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

После первой удачи, предприниматель продолжил свою деятельность. За два года, с марта 2015 по январь 2017, он организовал производство еще около 250 медицинских шкафов, общей стоимостью более 11,8 миллионов рублей.

В суде гендиректор свою вину признал частично, сославшись на то, что не знал об отнесении этого вида продукции к медицинской технике и о необходимости получения лицензии на его производство. Однако следствие его оправдание полностью опровергло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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