С начала зимы более 3000 петербуржцев переболели гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 18:03 2019-02-18T18:03:16+03:00

С начала сезона в Петербурге госпитализировано более трех тысяч заболевших гриппом и ОРВИ Фото: Артем КИЛЬКИН

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Постепенно грипп и ОРВИ уходят из Петербурга. Уже третью неделю количество пациентов поступивших в клиническую Боткинскую больницу снижается. С 11 по 17 февраля в медучреждение с болезнью госпитализировали 436 человек. При этом по прогнозам должно было быть 464 пациентов.

- С начала зимнего сезона в Боткинскую больницу с гриппом легли 3318 человек, - сообщается в отчетных данных клиники.

При этом отмечается, что ни у кого из пациентов не было настолько серьезных осложнений, которые потребовали перевода в реанимацию.

Тем не менее, не стоит халатно относиться к своему здоровью, так как подхватить вирус все еще можно. Напомним, что на минувшей неделе с симптомами гриппа в Петербурге числилось около 14 тысячи человек. Также были прекращены занятия в 50 школьных классах и в 40 группах детских садов по всему городу.

Всего в преддверии зимы в Петербурге получили прививку от гриппа 50% горожан – около 2,7 миллиона человек. Вакцина защищает как раз от тех штаммов, всплеск которых отмечают сейчас у заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU