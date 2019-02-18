В Петербурге эвакуировали 36 школ и один детский садик

СЕГОДНЯ 18:17 2019-02-18T20:04:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале рабочей недели Петербург накрыла волна массовых эвакуаций. Снова. Город стоял на ушах все выходные – лжеминеры срывали походы по магазинам, больницам. Не пощадили даже тех, кто пришел в Мариинский театр на «Руслана и Людмилу».

В понедельник, 18 февраля, «веселье» продолжилось. Первыми на улицу отправились школьники. Было это около девять утра. После этого сообщения об эвакуации учащихся появлялись едва ли не каждые пять минут. Занятиям помешали в школах № 72, 98, 103, 119, 144, 145, 148, 186, 291, 325, 346, 372, 486, 494, 528, 547, 580, 596, 598, 625 и другие.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. А может уже не стоит реагировать на анонимные письма о бомбах? 00:00 00:00

- По данным на 17.30 сегодня проводилась эвакуация 36 школ и 1 детского сада в разных районах города. У всех петербургских школ есть опыт тренировочных эвакуаций, - сообщили в Комитете по образованию. -После проверки зданий специальными службами, часть школ возобновила учебный процесс.

Также в Смольном отметили, что сотрудники ответственно относятся ко всему, что связано с безопасностью детей. Вне зависимости от чьих-то предположений о серьезности угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU