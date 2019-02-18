Замена водительских прав в Петербурге стала доступнее

СЕГОДНЯ 20:49 2019-02-18T20:49:11+03:00

В Петербурге еще один МФЦ начал предоставлять услугу по замене водительских прав Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

В Северной столице расширен перечень МФЦ, в которых петербуржцы могут поменять удостоверение

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В Петербурге заработал новый МФЦ, в котором можно поменять водительское удостоверение. С 18 февраля заявки можно подавать в Курортном районе в городе Зеленогорск в доме 21 по проспекту Ленина. Таким образом число центров, где предоставляют подобную услугу выросло до 48 в 17 районах Северной столицы.

- Число обращений в МФЦ за заменой российских и международных водительских прав увеличилось. В 2018 году было оформлено более 14,5 тысяч удостоверений, - сообщили в Смольном.

Надо отметить, что семь МФЦ Колпинского и Фрунзенского районов осуществляют замену только российских национальных водительских удостоверений. В трех в Василеостровском, Петроградском и Центральном районах города предоставляются услуги по замене только международных прав.

Кроме того, подать заявку на замену прав можно не только в МФЦ, но и дистанционно, на портале госуслуг. В данном случае госпошлина обойдется на 30 процентов дешевле, а документ можно получить уже в день обращения. В случае прямого обращения в центр, автомобилисту придется ждать 11 рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU