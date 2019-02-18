Полномочия районных администраций Петербурга будут расширены

СЕГОДНЯ 21:04 2019-02-18T21:04:12+03:00

Власти Петербурга должны будут настроить с горожанами диалог и прислушиваться к их мнению Фото: Олег ЗОЛОТО

Местные власти должны выслушать пожелания горожан и на их базе единую программу развития района на ближайшие 2-3 года

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В Петербурге планируется расширить полномочия администраций районов. Это делается для того, чтобы власть, в свою очередь, больше прислушивалась к горожанам и на основе их пожеланий разрабатывали программы развития. Об этом сегодня, 18 февраля, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов на совещании с членами правительства в Смольном. Также градоначальник отметил, что городу нужен план на ближайшие пять лет, который сможет в короткие сроки обеспечить быстрое развитие города.

- Стоять на месте нельзя. Мы должны четко и внятно определить для себя ориентиры, цели, ключевые показатели эффективности. Новая стратегия - это не очередной кабинетный проект, а положенное на бумагу будущее Петербурга на ближайшие пять лет, рабочий документ, который должен отвечать на все важнейшие запросы горожан, - заявил Беглов, отметив, что в проработке стратегии должны принять участие ведущие эксперты города на Неве.

Основной упор будет делаться на то, чтобы уйти от тенденции, при которой многие районы Петербурга превращены в безликие спальники, а где-то вовсе отсутствует адекватная инфраструктура: ни социальных учреждений, ни досуга.

- Петербург – в каждом районе, от центра до городской границы должен быть комфортным, благоустроенным городом, достойным звания Северной столицы России, - подчеркнул градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU