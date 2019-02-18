В Петербурге очищено от снега и наледи 80% улиц и дорог

СЕГОДНЯ 21:29 2019-02-18T21:30:35+03:00

Всю прошлую неделю, с 11 по 17 февраля, во дворах города работали 7,7 тысяч дворников

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К концу зимы постепенно улицы и дороги Петербурга приводятся в порядок. Ходить стало проще, да и с парковочными местами в городе стало получше. С начала сезона из Северной столицы было вывезено более трех миллионов кубометров снега. О проведении работ по очистке города в понедельник, 18 февраля, отчитался вице-губернатор Николай Бондаренко.

- На сегодняшний день приведено в эксплуатационное состояние 80 % улиц и дорог Санкт-Петербурга, - заявил вице-губернатор, отметив, что ежедневно администрации районов и комитет по благоустройству контролирует и отчитываются о проделанной работе.

За минувшую неделю, с 11 по 17 февраля, для комплексной уборки на дорогах Петербурга 749 раз использовались эвакуаторы. Каждый день 7,7 тысяч дворников чистили дворы от снега и наледи. Кроме того, к уборке города присоединились предприятия, учреждения и строительные компании.

Несмотря на все усилия, в Центральном районе Петербурга все еще наблюдается сложная ситуация с наледью, снегом и сосульками. Тем не менее, в 10 районах города заявили, что очистка кровель домов завершена на все 100%, в четырех районах кровли очищены на 90 %, и еще в четырех районах эта работа проведена на 80 %.

Теперь, после того, как снег оттаял, в числе предстоящих задач стоят работы по уборке с дорог песка, который использовался для борьбы с гололедом.

ИСТОЧНИК KP.RU