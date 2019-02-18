Количество мест для проведения митингов в Петербурге увеличилось

18 Февр. 21:49 2019-02-18T21:49:41+03:00

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Власти Петербурга в понедельник, 18 февраля 2019 года, расширили список мест для проведения публичных мероприятий и митингов. Однако на какой срок внесены подобные изменения, не уточняется. Тем не менее, теперь петербуржцы смогут собираться в парке Екатерингоф в Адмиралтейском районе, Пионерском парке и на площади Ленина в Калининском районе, а также в саду 9 января в Кировском районе города.

- Петербург должен быть одним из самых демократичных городов не только в России, но и Европе. А для этого нужно создать инфраструктуру и прислушаться к мнению граждан, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.

На данный момент ЗакСобрание рассматривает законопроект о митингах, в котором как раз и говорится о создании специальных площадок, на которых петербуржцы смогли бы проводить акции. Но до тех пор, пока он не принят, власти решили уже сейчас расширить список территорий для митингов. Эта практика должна показать, насколько эта мера дает возможность всем политическим партиям и общественным организациям проявить себя в рамках действующего законодательства.

Ранее в городе были разрешены места для общественных мероприятий: в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках.

ИСТОЧНИК KP.RU