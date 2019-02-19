2019-02-19T07:51:48+03:00
Общество

Прогноз погоды на 19 февраля в Петербурге: тепло и сыро

Весь вторник над Северной столицей будет идти снег с дождем
Петр КИБЕР
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19 февраля в Петербурге будет идти дождь.19 февраля в Петербурге будет идти дождь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Февральская погода не перестает удивлять петербуржцев. После похолодания до минус 11, которое было в ночь на понедельник, уже через сутки в городе пошел дождь. Не мокрый снег. А именно дождь. И это в середине февраля, который на некоторых языках звучит как «лютый».

- 19 февраля в Петербурге ожидается облачная погода. Утром мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь, вечером умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +2…+4 градуса. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Также метеорологи предупреждают водителей, что на дорогах могут оставаться обледенелые участки, поэтому расслабляться за рулем точно не стоит. Тем более, что дождь ухудшает видимость. Лучше снизить скорость и держать дистанцию с запасом, чтобы не попасть в сводки ГИБДД по авариям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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