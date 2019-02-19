Присяжные в третий раз оправдали племянника, обвиняемого в заказе на убийство тети

СЕГОДНЯ 08:30 2019-02-19T08:32:14+03:00

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18 февраля в третий раз в Петербургском городском суде слушалось дело об убийстве женщины в 2014 году. Тогда в одной из коммуналок в Басковом переулке был найден труп 58-летней уроженки Владикавказа. В заказе на ее убийство следствие обвинило племянника. Но опять безрезультатно.

- Вердиктом присяжных Алан Габараев оправдан голосами 5 к 3, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом исполнитель убийства – Мендик Кокоев, проходящие по тому же делу, в третий раз признан виновным. Эта история продолжается уже пятый год. Следствие собирает доказательства, выходит с делом в суд, а присяжные раз за разом оправдывают, якобы, заказчика.

Возможно, что заседатели, которых раньше было 12, а после судебной реформы стало 8, сомневаются, что племянник мог пойти на заказное устранение тети из-за сомнительной выгоды, ведь «на выходе» он мог получить лишь часть частного дома во Владикавказе, стоимость которого совсем невелика. Возможно доказательства, собранные следствием не так убедительны. Но, как и раньше, Габараев оправдан. Теперь у обвинения один путь – обжаловать решение в Верховном суде. В третий раз.

ИСТОЧНИК KP.RU