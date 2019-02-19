2019-02-19T08:50:20+03:00
Общество

В петербургских театрах начали выдавать маски для борьбы с гриппом

Средства индивидуальной защиты полагаются каждому зрителю
Петр КИБЕР
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В петербургских театрах начали выдавать медицинские маски перед спектаклем. Фото: Пресс-служба комитета по культуре СПбВ петербургских театрах начали выдавать медицинские маски перед спектаклем. Фото: Пресс-служба комитета по культуре СПб
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Эпидемии пока нет, но эпидемиологический подъем заболеваемости гриппом вынудил петербургских чиновников принять меры против гриппа. Всем учреждениям культуры рекомендовано усилить борьбу с распространением заразы и начать надо с масок.

- Так, уже в прошедшие выходные в Театре комедии имени Акимова в рамках акции «Здоровое искусство», а также в ТЮЗе имени Брянцева, в Кукольном театре сказки и в Мюзик-Холле перед спектаклями всем гостям выдавали защитные маски, - сообщает пресс-служба комитета по культуре.

Такие же меры предписаны и другим театрам Северной столицы. Кроме этого, в фойе культурных учреждений должны стоять приборы рециркуляции воздуха, которые способствуют лучшему проветриванию и снижают концентрацию вируса в помещении.

Также театрам рекомендовано почаще открывать окна и проводить влажную уборку дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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