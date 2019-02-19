Из-за ДТП с двумя фурами почти полностью перекрыто Московское шоссе у поселка Ленсоветовский

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-19T09:27:28+03:00

Из-за аварии на трассе моментально собрались пробки во все стороны движения

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Привычные утренние пробки на Московском, в которых привыкли стоять жители поселка Ленсоветовский и Петро-Славянки с Колпино, сегодня, 19 февраля, превратились в настоящий транспортный коллапс. Его создали две столкнувшиеся на трассе фуры.

- Московское шоссе на перекрестке с Ленсоветовской дорогой почти полностью перекрыли два большегруза, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурге».

Учитывая, что место и без того загруженное, а авария произошла как раз в утренний час пик, то оба направления шоссе моментально встали. Как и Ленсоветовская дорога. Между двумя разбитыми фурами остался лишь небольшой проезд, через который стараются протиснуться машины и общественный транспорт.

К месту аварии уже направились сотрудники ГИБДД, но и им еще предстоит пробиться сквозь пробки. Судя по всему, многие местные жители опоздают сегодня на работу.

Сведений о пострадавших в ДТП пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU