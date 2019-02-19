В понедельник в Петербурге «заминированными» оказались больше тысячи объектов

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-19T12:41:52+03:00

В понедельник в Петербурге проверили 1023 объекта из-за сообщений о заложенных бомбах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти половину пришлось эвакуировать, а все – проверить [видео]

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Понедельник, 18 февраля, оказался самым «урожайным» на сообщения о заложенных бомбах. Больше тысячи объектов в Петербурге пришлось проверить полицейским на наличие взрывных устройств. Около половины учреждений были эвакуированы.

- 18 февраля угрозы получили 1023 объекта, эвакуация проводилась в 436 зданиях, из которых вывели 88 359 человек, - пишет «Мойка 78».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692757" frameborder="0"></iframe> Эвакуация школы №207 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Так у «Почты России» оказалось заминировано 251 отделение, у «Водоканала» - 126 объектов, в метрополитене проверка проводилась на 69 станциях. Кроме того, электронные письма с угрозами получили 60 школ, 3 детских сада, 87 торговых комплексов, 243 магазина, 166 кафе и ресторанов, в том числе «Макдональдсы» и KFC, а также 16 медицинских учреждений.

Так невезучую горбольницу на улице Костюшко за два дня «минировали» четырежды. Каждый раз клинику проверяли взрывники ОМОНа, но эвакуация пациентов, среди которых много лежачих, не проводилась.

ИСТОЧНИК KP.RU