В Петербурге в лужах из растаявшего снега начали плавать утки
Дикая природа с каждым днем все ближе и ближе к петербуржцам. Голуби, воробьи, синички давно прописались во дворах среди многоэтажек. А вслед за ними на новое место жительства перебрались и утки. Стайку пернатых, плавающих в луже из растаявшего снега, засняли жители Северной столицы.
- Весна на носу - сугробы превращаются в лужи, а в лужах уже купаются утки, - пишут петербуржцы в соцсетях.
К сожалению, неизвестно, в каком именно районе города происходит сие действо, однако учитывая снежную зиму и проблемы с уборкой города, это может быть где угодно.
Надо сказать, что образованию луж поспособствовала и природа. Несколько дней в Петербурге держалась плюсовая температура и многие улицы «поплыли». А после вчерашнего похолодания, сегодня, 19 февраля, в Северной столице идет дождь. И если так пойдет дальше, то утки окончательно переедут в образовавшиеся водные заводи – поближе к людям, которые заботливо подкармливают водоплавающих хлебом.
ИСТОЧНИК KP.RU