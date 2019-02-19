В Петербурге в лужах из растаявшего снега начали плавать утки

СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-19T12:18:16+03:00

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Дикая природа с каждым днем все ближе и ближе к петербуржцам. Голуби, воробьи, синички давно прописались во дворах среди многоэтажек. А вслед за ними на новое место жительства перебрались и утки. Стайку пернатых, плавающих в луже из растаявшего снега, засняли жители Северной столицы.

- Весна на носу - сугробы превращаются в лужи, а в лужах уже купаются утки, - пишут петербуржцы в соцсетях.

К сожалению, неизвестно, в каком именно районе города происходит сие действо, однако учитывая снежную зиму и проблемы с уборкой города, это может быть где угодно.

Надо сказать, что образованию луж поспособствовала и природа. Несколько дней в Петербурге держалась плюсовая температура и многие улицы «поплыли». А после вчерашнего похолодания, сегодня, 19 февраля, в Северной столице идет дождь. И если так пойдет дальше, то утки окончательно переедут в образовавшиеся водные заводи – поближе к людям, которые заботливо подкармливают водоплавающих хлебом.

ИСТОЧНИК KP.RU