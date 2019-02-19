Пропавший солист группы «Мама не узнает» нашелся в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:24 2019-02-19T14:24:44+03:00

Арсений Марушев должен был выступить 12 февраля в одном из клубов города, но на выступление он так и не явился

Изменить размер текста: A A

Солист молодежной группы из Самары «Мама не узнает» Арсений Марушев, который пропал в Петербурге, нашелся. 22-летний музыкант исчез во время гастролей. Вечером 12 февраля 2019 года он вместе со своим коллективом должен был выступать в одном из клубов Северной столицы на Литейном проспекте. Однако к тому моменту, как музыканты уже настроили инструменты, Марушев так на сцене и не появился.

- 12 февраля Арсений Марушев ушел в неизвестном направлении. Помогите найти человека, - пестрели ориентировки в социальных сетях поисковой группы «Лиза Алерт».

В течение шести дней молодой музыкант не выходил на связь ни с друзьями, ни с родными. К поиску солиста группы подключились его друзья, поисковые отряды, добровольцы и полиция.

Несмотря на пропажу вокалиста, группа «Мама не узнает» продолжила свой тур по России и выступила 14 февраля в родной Самаре.

В итоге вечером 17 февраля появилась информация о том, что Арсений Марушев нашелся живой. Что именно случилось с молодым человеком и куда он пропал на целые шесть дней, пока что не сообщается. Проведут ли все же самарские музыканты в Петербурге концерт, тоже еще не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU