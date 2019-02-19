В Петербурге волна эвакуаций продолжилась и во вторник

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-19T14:52:17+03:00

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Очередные неприятные известия о возможных заложенных взрывных устройствах пришли утром 19 февраля. Однако если накануне «минирования» были массовыми, то сегодня дело ограничилось десятком объектов. Но это пока.

- Не пускают никого, в том числе и врачей, в Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице, - написали с утра пользователи соцсетей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Одновременно с этим появилась информация об эвакуации ТРК «Нептун». Потом к списку присоединились 111-я школа, ТРЦ «Жемчужная плаза» в микрорайоне Балтийская жемчужина, ТРК «ПИК» на Сенной площади, школа номер 207, ресторан «Макдональдс» у метро «Удельная» и торговый комплекс «Озерки».

Одними из последних стали Больница Святого Луки и главный корпус университета ИТМО, который и без того находится на слуху. Впрочем, список постоянно пополняется, хоть и не с такой скоростью, как вчера.

Напомним, что накануне количество «заминированных» объектов перевалило за тысячу.

ИСТОЧНИК KP.RU