Сильный ветер и метель надвигаются на Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-19T15:01:53+03:00

В Петербурге 22 февраля будет снежно и ветрено. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Резкое похолодание и метель с сильным ветром прогнозируют синоптики Санкт-Петербурга на ближайшие дни. Характер погоды начнет меняться уже с четверга, 21 февраля. По оперативным данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», мокрый снег с дождем начнется уже 20 февраля. Ожидается метель с усилением ветра до 18 м/с, на дорогах - гололед. Температура воздуха составит от плюс 4 до минус 1 градуса.

В четверг, 21 февраля, специалисты прогнозируют ночью снег, днем в большинстве районов Ленобласти прогнозируется усиление северо-западного и северного ветра до 7-12 м/с, местами с порывами до 15-18 м/с. Столбики термометров в течение суток будут показывать -4...-9 градусов, местами до -12. В пятницу, 22 февраля, в Ленинградской области похолодает. Температура воздуха ночью составит -11...-16 гр., местами до -21 гр., днем -6...-11 градусов.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим, а также не препятствовать работе дорожной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU