Александр Беглов вручил ключи от новых квартир молодым семьям из Кронштадта

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-19T15:13:44+03:00

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125 семей из Кронштадта теперь будут жить в своих новых квартирах. Торжественная церемония передачи ключей от жилья прошла сегодня в городе-герое. Поздравлял новоселов врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

- Ваши дети будут расти в самом сердце Кронштадта, в двух шагах от Морского собора, который является символом российского флота. От кронштадтского причала отправлялись корабли в научные экспедиции и военные походы. Здесь был построен первый в мире ледокол, - приводит слова главы города пресс-служба Смольного.

Жилье молодые кронштадтские семьи получили по программе «Молодежи – доступное жилье». В ее рамках старые здания, находящиеся в аварийном состоянии полностью реконструируют и продают нуждающимся на особых условиях. Люди вносят треть суммы, а оставшуюся часть выплачивают за десять лет. Причем без процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU