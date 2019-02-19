Трамвай с пассажирами загорелся на ходу на проспекте Энгельса

СЕГОДНЯ 15:17 2019-02-19T15:17:43+03:00

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На севере Петербурга прямо на дороге начался пожар. Трамвай с пассажирами двигался по проспекту Энгельса в Выборгском районе города в сторону станции метро «Удельная». Около двух часов дня люди заметили, что от одного из вагонов в небо поднимается черный дым и сразу же сообщили об этом водителю. Пассажиры стали выбегать на улицу, а трамвай перекрыл движение транспорта.

- А все пожарные на эвакуациях стоят и уехать не могут, - стали беспокоиться горожане.

Неравнодушные пассажиры и прохожие ринулись спасать трамвай. Так как в этот момент по близости не оказалось пожарной службы, люди начали собирать снег с улицы и забрасывать его прямо в салон, чтобы потушить возгорание. Через несколько минут схватка с огнем завершилась в пользу пассажиров.

Что стало причиной возгорания трамвая, пока что не известно. Однако из-за этого инцидента образовалась пробка из трамваев от станции метро «Озерки» в сторону Удельного парка. После того, как службы проверят состояние трамвая и убедятся, что он может вернуться в строй, движение траснпорта будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU