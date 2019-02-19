Четыре корпуса и общежитие ИТМО в Петербурге эвакуированы

СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-19T16:19:33+03:00

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Волна эвакуаций, которая началась четыре дня назад, в субботу, 16 февраля, захлестнула весь Петербург. Ежедневно десятки торговых центров, учебных, медицинских заведений получают письма с угрозой о взрыве. Сегодня, 19 февраля, сообщение об опасности получил университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). На данный момент студенты и сотрудники вуза покинули четыре корпуса и общежитие учебного заведения.

Эвакуированы четыре корпуса ИТМО: на Кронверском проспекте, 49, на переулке Гривцова, 14, Биржевой линии, а также на улице Чайковского, 11/2.

- Домой тоже не получится. Общежитие ИТМО на Альпийском эвакуировали, - рассказали студенты вуза в социальных сетях.

На данный момент спецслужбы проверяют все здания, принадлежащие ИТМО на предмет потенциальной опасности. Одновременно с этим ведутся проверки и в других местах Петербурга. Например, сообщения о минировании сегодня поступали в ТРК «Нептун», ТРЦ «Жемчужная плаза», ТРК «Пик», ресторан «Макдональдс» у метро «Удельная», а также в некоторые школы. И этот список постоянно пополняется.

Также напомним, что в субботу, 16 февраля, в корпусе ИТМО на улице Ломоносова обрушились перекрытия со второго по пятый этаж. Из здания были эвакуированы более 80 человек. Пострадавших и погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU