2019-02-19T16:36:29+03:00
Общество

Фрунзенский радиус в Петербурге сдадут к 1 июля 2019 года

Последний раз окончание строительства участка метро рассчитывалось к маю
Лилия КОЗЛОВА
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"Метрострой" обещает завершить строительство Фрунзенского радиуса в Петербурге к июлю 2019 года"Метрострой" обещает завершить строительство Фрунзенского радиуса в Петербурге к июлю 2019 годаФото: Александр ГЛУЗ
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После того, как правительство Петербурга решило все же не разрывать контракты с компанией «Метрострой», главные строители подземки принялись к реализации уже давно затянувшихся проектов. Одним из самых проблемных участков оказался Фрунзенский радиус, который должен был открыться еще в декабре 2018 года. После сроки были перенесены на май 2019 года. Теперь «Метрострой» обещает, что строительные работы будут завершены к 1 июля 2019 года.

- Срок реализации строительства участка Фрунзенского радиуса датирован 1 июля 2019 года, - рассказала пресс-служба ОАО «Метрострой».

Отмечается, что данный срок рассчитан исходя из сроков поставки монтажа и оборудования, а также необходимые для проведения пусконаладочных и отделочных работ и благоустройства территории вокруг станций. По данным «Метрострой», тема Фрунзенского радиуса обсуждалась сегодня, 19 февраля, на заседании в ЗакСе Петербурга.

Напомним, что в начале декабря 2018 года сообщалось, что работы по сооружению конструкций вестибюлей «Проспекта Славы», «Южная» и «Дунайская», перегонных тоннелей, а также наклонных ходов станции «Проспект Славы» полностью завершены. Сейчас «Метрострою» предстоит заняться строительством переходов, а также отделкой станций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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