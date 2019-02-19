2019-02-19T17:02:47+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего на улице 15-летнюю школьницу

Полиция города проверяет, причастен ли подозреваемый к другим преступлениям сексуального характера
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция Петербурга задержала 33-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницыПолиция Петербурга задержала 33-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании школьницыФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге полиция расследует уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Также правоохранители уже задержали подозреваемого в его совершении. Им оказался 33-летний местный житель. По предварительной версии, он напал и изнасиловал прямо на улице 15-летнюю школьницу. Мать девочки, узнавшая об этом случае, незамедлительно обратилась в полицию.

- По версии следствия, около пяти часов вечера 13 февраля около дома №38 по Новоизмайловскому проспекту в Московском районе Петербурга на девочку 15-ти лет напал мужчина и совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщили в следственном комитете города на Неве.

После обращения в полицию материю несчастной девочки, начались оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых и был задержан 33-летний подозреваемый. В результате мужчину заключили под стражу. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Также полиция проверяет, были ли у задержанного другие жертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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