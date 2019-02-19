«Крылья ангела» вернулись на остановку на Васильевском острове

СЕГОДНЯ 17:39 2019-02-19T17:39:25+03:00

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В Петербурге официально снова «выросли» знаменитые «Крылья» - арт-проект художника Паши 183, размещенный на автобусной остановке на Васильевском острове. Впервые рисунок украсил стекло остановки еще в 2012 году и очень полюбился петербуржцам и туристам. Однако коммунальщики очень быстро его закрасили. В ноябре 2018 года инсталляция была воссоздана, но продержалась не более суток. Сегодня, 19 февраля, «ангельские крылья» вернулись на свое место.

- Спустя 3 месяца попыток согласовать возращение работы «Питер — город ангелов» на остановку ВО «Биржевая площадь». Музей стрит-арта наконец-то добился успеха, и теперь все желающие могут сфотографироваться со знаменитыми крыльями, - сообщили в петербургском музее.

На данный момент инсталляция с крыльями – это копия оригинальной работы «Питер – город ангелов» уличного художника Павла Пухова, известного как Паша 183. Сам стрит-арт артист скончался в 2013 году. Его рисунки и инсталляции до сих пор можно увидеть в музее стрит-арта в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU