2019-02-19T17:39:25+03:00
Общество

«Крылья ангела» вернулись на остановку на Васильевском острове

Знаменитый арт-объект впервые поразил жителей Петербурга в 2012 году
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Работу уличного художника Паши 183 официально воссоздали в Петербурге Фото: Музей стрит-артаРаботу уличного художника Паши 183 официально воссоздали в Петербурге Фото: Музей стрит-арта
Изменить размер текста:

В Петербурге официально снова «выросли» знаменитые «Крылья» - арт-проект художника Паши 183, размещенный на автобусной остановке на Васильевском острове. Впервые рисунок украсил стекло остановки еще в 2012 году и очень полюбился петербуржцам и туристам. Однако коммунальщики очень быстро его закрасили. В ноябре 2018 года инсталляция была воссоздана, но продержалась не более суток. Сегодня, 19 февраля, «ангельские крылья» вернулись на свое место.

- Спустя 3 месяца попыток согласовать возращение работы «Питер — город ангелов» на остановку ВО «Биржевая площадь». Музей стрит-арта наконец-то добился успеха, и теперь все желающие могут сфотографироваться со знаменитыми крыльями, - сообщили в петербургском музее.

На данный момент инсталляция с крыльями – это копия оригинальной работы «Питер – город ангелов» уличного художника Павла Пухова, известного как Паша 183. Сам стрит-арт артист скончался в 2013 году. Его рисунки и инсталляции до сих пор можно увидеть в музее стрит-арта в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбежавший из дома подросток напал на человека в торговом центре Петербурга
В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего на улице 15-летнюю школьницу
Фрунзенский радиус в Петербурге сдадут к 1 июля 2019 года
Четыре корпуса и общежитие ИТМО в Петербурге эвакуированы
Трамвай с пассажирами загорелся на ходу на проспекте Энгельса
Александр Беглов вручил ключи от новых квартир молодым семьям из Кронштадта
В Петербурге умер артист Евгений Марцинкевич
Сильный ветер и метель надвигаются на Санкт-Петербург
В Петербурге волна эвакуаций продолжилась и во вторник
Мигранту, зверски убившего 11-летнего мальчика в Петербурге, дали 19 лет "строгача"
Пропавший солист группы «Мама не узнает» нашелся в Петербурге
Ущерб от обрушения крыши в ИТМО оценили в 70 миллионов рублей
В Петербурге в лужах из растаявшего снега начали плавать утки
В аэропорту Пулково гуляла бесхозная коза
В понедельник в Петербурге «заминированными» оказались больше тысячи объектов