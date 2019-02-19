2019-02-19T17:55:05+03:00
Происшествия

Сбежавший из дома подросток напал на человека в торговом центре Петербурга

Пострадавший парень был госпитализирован в городскую больницу
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге трое человек избили 20-летнего парня в ТЦ на севере городаВ Петербурге трое человек избили 20-летнего парня в ТЦ на севере городаФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники Росгвардии днем в понедельник, 18 февраля, на севере Петербурга задержали троих молодых людей, которые избили посетителя торгового центра «Гулливер» возле станции метро «Старая деревня». При проверке оказалось, что один из хулиганов – подросток, объявленный в федеральный розыск, который сбежал из дома.

- Находясь на маршруте патрулирования в Приморском районе Петербурга, росгвардейцы получили сообщение о том, что в торговом центре на Торфяной дороге, 7, сработала сигнализация. Прибыв на место, они узнали, что между тремя гражданами и 20-летним парнем произошел конфликт, который перерос в драку, - сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Трое хулиганов напали на посетителя ТЦ, избили его, а потом сбежали. Очевидцы рассказали сотрудникам Росгвардии, как выглядели люди, утроившие драку, и те, по «горячим следам» задержали у дома 21 на Торфяной дороге троих человек, подходивших по ориентировке. Среди них как раз и оказался сбежавший из дома подросток.

Что касается 20-летнего избитого парня, то его госпитализировали в городскую больницу №17 с множественными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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