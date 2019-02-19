Петербурженке на голову упал кусок лепнины в Адмиралтейском районе

СЕГОДНЯ 18:31 2019-02-19T18:31:31+03:00

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В Петербурге 23-летняя девушка во вторник, 19 февраля, попала в больницу, прогуливаясь по Троицкому проспекту в Адмиралтейском районе города. Неожиданно на голову петербурженки упал кусок лепнины, который отвалился от дома номер 18.

- Кусок лепнины отвалился от здания и упал прямо на голову проходящей мимо девушки. После полученной травмы ее госпитализировали на машине скорой помощи в Мариинскую больницу, где оказывают медицинскую помощь, - сообщили «Невские новости».

Насколько сильную травму получила девушка, не сообщается. На данный момент специалисты-высотники тщательно обследуют фасад злополучного дома, для того чтобы проверить его состояние и устранить возможные проблемы.

Напомним, что в феврале в Петербурге в больнице оказались три школьницы после падения на них снега и наледи с крыш. Две пострадали 11 февраля на Загородном проспекте и около здания Военно-морской академии. Еще одна 13-летняя девочка оказалась жертвой снега в поселке Парголово.

ИСТОЧНИК KP.RU