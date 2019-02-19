2019-02-19T18:55:59+03:00
Спорт

Волебольный "Зенит" сыграет против лучшего нападающего последнего тура

В среду, 20 февраля, петербуржский "Зенит" в СИБУР-АРЕНЕ сыграет с "Новой" из Новокуйбышевска в матче 21 тура мужской Суперлиги чемпионата России по волейболу
Максим МИХАЛКО
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Матч "Зенит" - "Нова" состоится 20 февраля в СИБУР-АРЕНЕ. Фото: vczenit-spb.ruМатч "Зенит" - "Нова" состоится 20 февраля в СИБУР-АРЕНЕ. Фото: vczenit-spb.ru
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В гости к "Зениту" едет грозный гость - полторы недели назад "Нова" уже гостила в Петербурге и победила тогда представляющее ленинградскую область "Динамо-ЛО". А в 20-м туре "Нова" победила в Ярославе местный "Ярославич" - 3:2, при этом доигровщик новокуйбышевской команды Федор Воронков, набрав 28 очков, стал самым результативным игроком тура.

Завтрашних соперников обьединяет любовь к тай-брейкам. (Пятой партии, которая в отличии от других играется до 15 очков). За 20 туров "Зенит" с "Новой" на двоих 19 раз доводили матчи до пятой партии. Но результаты в ней пока сильно отличаются. Если "Нова" из 8 пятых партий победила только в трех, то "Зенит" в чемпионате 2018/2019 уже сейчас можно обьявлять королем тай-брейков. В них петербуржская команда побеждала 10 раз из 11!

Напомним, что после 20 матчей "Нова" с 7 победами находится на 10 месте в турнирной таблице. А"Зенит" после воскресной победы над "Факелом" (теперь у "Зенита" 15 побед в 20 матчах) вернулся на третье место.

Матч "Зенит" - "Нова" состоится 20 февраля в СИБУР-АРЕНЕ. Начало - в 20.15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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