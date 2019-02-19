Активист движения «Весна» в Петербурге подозревается в участии в секс-оргии с 14-летней девочкой

СЕГОДНЯ 19:00 2019-02-19T19:00:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининском районе Петербурга в понедельник, 18 февраля, были задержаны 18-летний парень и его 14-летняя спутница. Молодых людей остановили по подозрению в употреблении наркотиков, сообщает телеграмм-канал 112. Во время досмотра у юноши нашли сверток с веществом под названием амфетамин, у девочки ничего при себе не было. Во время общения с полицейскими школьница призналась, что имела интимную связь со своим спутником. А также еще с несколькими людьми сразу.

14-летняя девочка достала мобильный телефон, в котором хранились фото и видео компании молодых людей, которые занимались сексуальными утехами. Среди участников оргии, кроме задержанных, якобы еще были 18-летний активист петербургского движения «Весна» Владимир Казаченко, а также его 17-летняя девушка.

- Мы являемся общественно-политическим движением, и не занимается вопросами личной жизни активистов. Мы не можем нести ответственность за их деятельность вне движения. Поэтому акцентирование внимания на принадлежности конкретного человека к движению в контексте его личной жизни считаем некорректным, - прокомментировали ситуацию в движении «Весна».

Также они отметили, что накануне к Владимиру Казаченко обратились сотрудники полиции, якобы для того, чтобы выяснить какие-то моменты, связанные с массовыми сообщениями о минировании.

ИСТОЧНИК KP.RU