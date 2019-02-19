2019-02-19T19:41:05+03:00
Происшествия

Женщина попала под колеса трамвая в Калининском районе Петербурга

В момент аварии водитель не смотрел на дорогу
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Калининском районе Петербурга трамвай сбил женщинуВ Калининском районе Петербурга трамвай сбил женщинуФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Петербурге во вторник, 19 февраля, в Калининском районе трамвай задел женщину. Инцидент произошел около семи часов вечера на пересечении проспекта Науки и улицы Вавиловых. После столкновения с трамваем женщина упала на рельсы. Пассажиры транспортного средства выбежали на улицу, чтобы помочь пострадавшей.

- Я как раз ехал в трамвае. Машинист вовсю трезвонил машинам на путях на перекрестке, потом поехал и резко затормозил, - рассказал один из пассажиров общественного транспорта.

По словам очевидцев, виновником аварии стал именно водитель трамвая. Он поехал на красный свет светофора, так как на зеленый его долго не пропускали две машины. В этот момент пешеходы начали переходить дорогу, и не все смотрели по сторонам.

- Водитель в момент аварии не смотрел вперед, - заверил один из очевидцев инцидента.

О состоянии пострадавшей женщины ничего не говорится. На данный момент к месту ДТП уже приехали сотрудники ГИБДД и устанавливают обстоятельства происшествия.

Также автомобилисты сообщают, что в Калининском районе из-за инцидента образуется пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Троллейбус сбил пожилого пешехода, который потерял равновесие на Невском проспекте
Грабитель вооружился топором, чтобы получить пачку сигарет в Ленобласти
В Петербурге создадут единую схему детских садов, школ и больниц
Главным арбитром ответного матча 1/ 16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче" назначен Майкл Оливер
Пансион для воспитанниц Минобороны РФ откроется 1 сентября в Петербурге
Активист движения «Весна» в Петербурге подозревается в участии в секс-оргии с 14-летней девочкой
Волебольный "Зенит" сыграет против лучшего нападающего последнего тура
Петербурженке на голову упал кусок лепнины в Адмиралтейском районе
Сбежавший из дома подросток напал на человека в торговом центре Петербурга
«Крылья ангела» вернулись на остановку на Васильевском острове
В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего на улице 15-летнюю школьницу
Фрунзенский радиус в Петербурге сдадут к 1 июля 2019 года
Четыре корпуса и общежитие ИТМО в Петербурге эвакуированы
Трамвай с пассажирами загорелся на ходу на проспекте Энгельса
Александр Беглов вручил ключи от новых квартир молодым семьям из Кронштадта
В Петербурге умер артист Евгений Марцинкевич
Сильный ветер и метель надвигаются на Санкт-Петербург
В Петербурге волна эвакуаций продолжилась и во вторник
Мигранту, зверски убившего 11-летнего мальчика в Петербурге, дали 19 лет "строгача"
Пропавший солист группы «Мама не узнает» нашелся в Петербурге
Ущерб от обрушения крыши в ИТМО оценили в 70 миллионов рублей
В Петербурге в лужах из растаявшего снега начали плавать утки
В аэропорту Пулково гуляла бесхозная коза
В понедельник в Петербурге «заминированными» оказались больше тысячи объектов