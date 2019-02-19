Женщина попала под колеса трамвая в Калининском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 19:41 2019-02-19T19:41:05+03:00

В момент аварии водитель не смотрел на дорогу

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В Петербурге во вторник, 19 февраля, в Калининском районе трамвай задел женщину. Инцидент произошел около семи часов вечера на пересечении проспекта Науки и улицы Вавиловых. После столкновения с трамваем женщина упала на рельсы. Пассажиры транспортного средства выбежали на улицу, чтобы помочь пострадавшей.

- Я как раз ехал в трамвае. Машинист вовсю трезвонил машинам на путях на перекрестке, потом поехал и резко затормозил, - рассказал один из пассажиров общественного транспорта.

По словам очевидцев, виновником аварии стал именно водитель трамвая. Он поехал на красный свет светофора, так как на зеленый его долго не пропускали две машины. В этот момент пешеходы начали переходить дорогу, и не все смотрели по сторонам.

- Водитель в момент аварии не смотрел вперед, - заверил один из очевидцев инцидента.

О состоянии пострадавшей женщины ничего не говорится. На данный момент к месту ДТП уже приехали сотрудники ГИБДД и устанавливают обстоятельства происшествия.

Также автомобилисты сообщают, что в Калининском районе из-за инцидента образуется пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU