2019-02-19T19:58:45+03:00
Общество

Пансион для воспитанниц Минобороны РФ откроется 1 сентября в Петербурге

Также в Кронштадте планируется создание кластера ВМФ
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Беглов и Шойгу обсудили создание кластера ВМФ в КронштадтеБеглов и Шойгу обсудили создание кластера ВМФ в КронштадтеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

На территории Кронштадта, который входит в состав Петербурга, планируется разместить кластер ВМФ. Перспективы взаимодействия при его создании во вторник, 19 февраля, обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.

- Для Петербурга, как для морской столицы, решение о передислокации военно-морских образовательных и научных учреждений в Кронштадт, а также создание центра образовательной, научной и боевой подготовки, важное событие, - отметил врио градоначальника.

Уже сейчас специалисты занимаются разработкой «дорожной карты» данного проекта, для реализации которого понадобятся усилия региональной власти и федерального центра. Также министр обороны и врио обсудили развитие военно-исторического парка «Патриот», транспортной и инженерной инфраструктуры Кронштадта.

Кроме того, в 1 сентября в Петербурге начнет работать пансион для воспитанниц Министерства обороны. Здания заведения расположатся на Бычьем и Безымянном островах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Троллейбус сбил пожилого пешехода, который потерял равновесие на Невском проспекте
Грабитель вооружился топором, чтобы получить пачку сигарет в Ленобласти
В Петербурге создадут единую схему детских садов, школ и больниц
Главным арбитром ответного матча 1/ 16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче" назначен Майкл Оливер
Женщина попала под колеса трамвая в Калининском районе Петербурга
Активист движения «Весна» в Петербурге подозревается в участии в секс-оргии с 14-летней девочкой
Волебольный "Зенит" сыграет против лучшего нападающего последнего тура
Петербурженке на голову упал кусок лепнины в Адмиралтейском районе
Сбежавший из дома подросток напал на человека в торговом центре Петербурга
«Крылья ангела» вернулись на остановку на Васильевском острове
В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего на улице 15-летнюю школьницу
Фрунзенский радиус в Петербурге сдадут к 1 июля 2019 года
Четыре корпуса и общежитие ИТМО в Петербурге эвакуированы
Трамвай с пассажирами загорелся на ходу на проспекте Энгельса
Александр Беглов вручил ключи от новых квартир молодым семьям из Кронштадта
В Петербурге умер артист Евгений Марцинкевич
Сильный ветер и метель надвигаются на Санкт-Петербург
В Петербурге волна эвакуаций продолжилась и во вторник
Мигранту, зверски убившего 11-летнего мальчика в Петербурге, дали 19 лет "строгача"
Пропавший солист группы «Мама не узнает» нашелся в Петербурге
Ущерб от обрушения крыши в ИТМО оценили в 70 миллионов рублей
В Петербурге в лужах из растаявшего снега начали плавать утки
В аэропорту Пулково гуляла бесхозная коза
В понедельник в Петербурге «заминированными» оказались больше тысячи объектов