Пансион для воспитанниц Минобороны РФ откроется 1 сентября в Петербурге

СЕГОДНЯ 19:58 2019-02-19T19:58:45+03:00

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На территории Кронштадта, который входит в состав Петербурга, планируется разместить кластер ВМФ. Перспективы взаимодействия при его создании во вторник, 19 февраля, обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.

- Для Петербурга, как для морской столицы, решение о передислокации военно-морских образовательных и научных учреждений в Кронштадт, а также создание центра образовательной, научной и боевой подготовки, важное событие, - отметил врио градоначальника.

Уже сейчас специалисты занимаются разработкой «дорожной карты» данного проекта, для реализации которого понадобятся усилия региональной власти и федерального центра. Также министр обороны и врио обсудили развитие военно-исторического парка «Патриот», транспортной и инженерной инфраструктуры Кронштадта.

Кроме того, в 1 сентября в Петербурге начнет работать пансион для воспитанниц Министерства обороны. Здания заведения расположатся на Бычьем и Безымянном островах.

ИСТОЧНИК KP.RU