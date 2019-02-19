Пансион для воспитанниц Минобороны РФ откроется 1 сентября в Петербурге
На территории Кронштадта, который входит в состав Петербурга, планируется разместить кластер ВМФ. Перспективы взаимодействия при его создании во вторник, 19 февраля, обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.
- Для Петербурга, как для морской столицы, решение о передислокации военно-морских образовательных и научных учреждений в Кронштадт, а также создание центра образовательной, научной и боевой подготовки, важное событие, - отметил врио градоначальника.
Уже сейчас специалисты занимаются разработкой «дорожной карты» данного проекта, для реализации которого понадобятся усилия региональной власти и федерального центра. Также министр обороны и врио обсудили развитие военно-исторического парка «Патриот», транспортной и инженерной инфраструктуры Кронштадта.
Кроме того, в 1 сентября в Петербурге начнет работать пансион для воспитанниц Министерства обороны. Здания заведения расположатся на Бычьем и Безымянном островах.
ИСТОЧНИК KP.RU