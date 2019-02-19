Главным арбитром ответного матча 1/ 16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче" назначен Майкл Оливер
Обслуживать матч 1/16 финала Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и турецким «Фенербахче» будет 33-летний английский арбитр Майкл Оливер. Помогать ему будут ассистенты - Стюарт Берт, Саймон Беннетт, АндреМарринер и Кристофер Кавана. Резервный судья - Иан Хуссин.
До этого Майкл Оливер обслуживал международный матч «Зенита» лишь однажды. В Брюсселе в феврале 2017 года и также в 1/ 16 финала Лиги Европы "Зенит" при судействе Оливера проиграл местному "Андрелехту" 0:2.
А в целом статистика «Зенита» при судействе английских арбитров положительная. В 15 матчах сине-бело-голубые 8 раз выиграли,трижды сыграли вничью и четыре проиграли.
Матч с «Фенербахче» пройдет 21 февраля на «Газпром Арене». Начало - в 20.55.
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ИСТОЧНИК KP.RU