2019-02-19T20:09:29+03:00
Спорт

Главным арбитром ответного матча 1/ 16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче" назначен Майкл Оливер

Матч с «Фенербахче» пройдет 21 февраля на «Газпром Арене»
Максим МИХАЛКО
Поделиться:
Статистика игры «Зенита» при судействе английских арбитров положительная.Статистика игры «Зенита» при судействе английских арбитров положительная.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Обслуживать матч 1/16 финала Лиги Европы между петербургским «Зенитом» и турецким «Фенербахче» будет 33-летний английский арбитр Майкл Оливер. Помогать ему будут ассистенты - Стюарт Берт, Саймон Беннетт, АндреМарринер и Кристофер Кавана. Резервный судья - Иан Хуссин.

До этого Майкл Оливер обслуживал международный матч «Зенита» лишь однажды. В Брюсселе в феврале 2017 года и также в 1/ 16 финала Лиги Европы "Зенит" при судействе Оливера проиграл местному "Андрелехту" 0:2.

А в целом статистика «Зенита» при судействе английских арбитров положительная. В 15 матчах сине-бело-голубые 8 раз выиграли,трижды сыграли вничью и четыре проиграли.

Матч с «Фенербахче» пройдет 21 февраля на «Газпром Арене». Начало - в 20.55.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зенит-Фенербахче. 21 февраля 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Троллейбус сбил пожилого пешехода, который потерял равновесие на Невском проспекте
Грабитель вооружился топором, чтобы получить пачку сигарет в Ленобласти
В Петербурге создадут единую схему детских садов, школ и больниц
Пансион для воспитанниц Минобороны РФ откроется 1 сентября в Петербурге
Женщина попала под колеса трамвая в Калининском районе Петербурга
Активист движения «Весна» в Петербурге подозревается в участии в секс-оргии с 14-летней девочкой
Волебольный "Зенит" сыграет против лучшего нападающего последнего тура
Петербурженке на голову упал кусок лепнины в Адмиралтейском районе
Сбежавший из дома подросток напал на человека в торговом центре Петербурга
«Крылья ангела» вернулись на остановку на Васильевском острове
В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего на улице 15-летнюю школьницу
Фрунзенский радиус в Петербурге сдадут к 1 июля 2019 года
Четыре корпуса и общежитие ИТМО в Петербурге эвакуированы
Трамвай с пассажирами загорелся на ходу на проспекте Энгельса
Александр Беглов вручил ключи от новых квартир молодым семьям из Кронштадта
В Петербурге умер артист Евгений Марцинкевич
Сильный ветер и метель надвигаются на Санкт-Петербург
В Петербурге волна эвакуаций продолжилась и во вторник
Мигранту, зверски убившего 11-летнего мальчика в Петербурге, дали 19 лет "строгача"
Пропавший солист группы «Мама не узнает» нашелся в Петербурге
Ущерб от обрушения крыши в ИТМО оценили в 70 миллионов рублей
В Петербурге в лужах из растаявшего снега начали плавать утки
В аэропорту Пулково гуляла бесхозная коза
В понедельник в Петербурге «заминированными» оказались больше тысячи объектов