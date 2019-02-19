2019-02-19T20:35:22+03:00
Общество

В Петербурге создадут единую схему детских садов, школ и больниц

На ней жители города смогут увидеть как существующие, так и стоящиеся объекты
Лилия КОЗЛОВА
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Все детсады, школы и больницы Петербурга занесут на единый порталВсе детсады, школы и больницы Петербурга занесут на единый порталФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге планируется создание портала с единой схемой, на которой будут размещены все детские сады, школы и объекты здравоохранения в городе. Это поможет жителям города лучше ориентироваться на местности, а также выбирать жилье, расположенное максимально удобно среди инфраструктуры. Эту инициативу сегодня, 19 февраля, обсудили в Смольном.

- Перед нами стоит общая задача обеспечить доступность информации о наличии в городе объектов образования, здравоохранения, а также об имеющихся потребностях и планах по строительству данных объектов в рамках государственных программ и инвестиционных соглашений с указанием планируемых дат ввода в эксплуатацию, - заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Уже в январе 2019 года были проработаны схемы размещения дошкольных, образовательных учреждений и поликлиник в городе. Сейчас завершается подготовка плана размещения спортивных залов, плавательных бассейнов, стационаров для взрослых и детей, зданий скорой медицинской помощи. Все это делается для того, чтобы жители города, выбирая жилье, могли получить информацию по действующим и планируемым объектам социальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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