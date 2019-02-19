Грабитель вооружился топором, чтобы получить пачку сигарет в Ленобласти

СЕГОДНЯ 20:56 2019-02-19T20:56:20+03:00

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В поселке Дружная горка Гатчинского района Ленинградской области практически произошло «ограбление века». Набравшись храбрости, 48-летний мужчина вооружился топором и отправился на дело в субботу, 16 февраля. Однако на его пути попалась продавщица продуктового магазина, которая оказалась не из робкого десятка и дала отпор грабителю.

- Вечером понедельника, 18 февраля, в полицию Гатчинского района обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что работает продавцом в поселковом магазине. Вечером в субботу она столкнулась с грабителем и сумела справиться с нападением, - пишет группа «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Около шести часов вечера в магазин ворвался мужчина, в руках которого был кухонный топорик. Размахивая орудием, он потребовал от продавщицы пачку сигарет. Однако та оказалась не из пугливых и отказала грабителю. По всей видимости, поняв, что спорить дальше с женщиной бесполезно, мужчина просто ушел.

После заявление в полицию, правоохранители задержали подозреваемого налетчика. Ом оказался 48-летний местный житель. Сейчас по факту попытки ограбления возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU