2019-02-19T20:56:20+03:00
Происшествия

Грабитель вооружился топором, чтобы получить пачку сигарет в Ленобласти

Но на его пути встала смелая продавщица продуктового магазина
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Дружной горке незадачливый грабитель с топором получил отпор от продавцаВ Дружной горке незадачливый грабитель с топором получил отпор от продавцаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

В поселке Дружная горка Гатчинского района Ленинградской области практически произошло «ограбление века». Набравшись храбрости, 48-летний мужчина вооружился топором и отправился на дело в субботу, 16 февраля. Однако на его пути попалась продавщица продуктового магазина, которая оказалась не из робкого десятка и дала отпор грабителю.

- Вечером понедельника, 18 февраля, в полицию Гатчинского района обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что работает продавцом в поселковом магазине. Вечером в субботу она столкнулась с грабителем и сумела справиться с нападением, - пишет группа «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Около шести часов вечера в магазин ворвался мужчина, в руках которого был кухонный топорик. Размахивая орудием, он потребовал от продавщицы пачку сигарет. Однако та оказалась не из пугливых и отказала грабителю. По всей видимости, поняв, что спорить дальше с женщиной бесполезно, мужчина просто ушел.

После заявление в полицию, правоохранители задержали подозреваемого налетчика. Ом оказался 48-летний местный житель. Сейчас по факту попытки ограбления возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Троллейбус сбил пожилого пешехода, который потерял равновесие на Невском проспекте
В Петербурге создадут единую схему детских садов, школ и больниц
Главным арбитром ответного матча 1/ 16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче" назначен Майкл Оливер
Пансион для воспитанниц Минобороны РФ откроется 1 сентября в Петербурге
Женщина попала под колеса трамвая в Калининском районе Петербурга
Активист движения «Весна» в Петербурге подозревается в участии в секс-оргии с 14-летней девочкой
Волебольный "Зенит" сыграет против лучшего нападающего последнего тура
Петербурженке на голову упал кусок лепнины в Адмиралтейском районе
Сбежавший из дома подросток напал на человека в торговом центре Петербурга
«Крылья ангела» вернулись на остановку на Васильевском острове
В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего на улице 15-летнюю школьницу
Фрунзенский радиус в Петербурге сдадут к 1 июля 2019 года
Четыре корпуса и общежитие ИТМО в Петербурге эвакуированы
Трамвай с пассажирами загорелся на ходу на проспекте Энгельса
Александр Беглов вручил ключи от новых квартир молодым семьям из Кронштадта
В Петербурге умер артист Евгений Марцинкевич
Сильный ветер и метель надвигаются на Санкт-Петербург
В Петербурге волна эвакуаций продолжилась и во вторник
Мигранту, зверски убившего 11-летнего мальчика в Петербурге, дали 19 лет "строгача"
Пропавший солист группы «Мама не узнает» нашелся в Петербурге
Ущерб от обрушения крыши в ИТМО оценили в 70 миллионов рублей
В Петербурге в лужах из растаявшего снега начали плавать утки
В аэропорту Пулково гуляла бесхозная коза
В понедельник в Петербурге «заминированными» оказались больше тысячи объектов