Троллейбус сбил пожилого пешехода, который потерял равновесие на Невском проспекте
Неожиданное ДТП произошло во вторник, 19 февраля, в самом центре Петербурга. Под колеса троллейбуса попал пожилой мужчина, который переходил дорогу. Несчастного случая могло бы не произойти. Дело в том, что заканчивая переход Невского проспекта, пожилой человек покачнулся, потерял равновесие и упал на проезжую часть.
- Сегодня примерно в четыре часа дня троллейбус № 22 сбил пешехода на Невском проспекте у дома №27, напротив выхода из метро на канал Грибоедова, - рассказали очевидцы.
Пожилой мужчина медленно переходил дорогу. Уже подходя к тротуару, он потерял равновесие и упал. В ту же секунду его снес троллейбус, который ехал близко к пешеходной части по специально выделенной полосе для общественного транспорта.
Прохожие, ставшие очевидцами аварии, отпрыгнули в сторону в ужасе. После ДТП на Невском проспекте остались лежать раздавленные мандарины.
Благо, пешеход выжил. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу города.
ИСТОЧНИК KP.RU