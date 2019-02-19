Троллейбус сбил пожилого пешехода, который потерял равновесие на Невском проспекте

19 Февр. 21:12 2019-02-19T21:12:06+03:00

Мужчина потерял равновесие и упал под колеса троллейбуса на Невском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

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Неожиданное ДТП произошло во вторник, 19 февраля, в самом центре Петербурга. Под колеса троллейбуса попал пожилой мужчина, который переходил дорогу. Несчастного случая могло бы не произойти. Дело в том, что заканчивая переход Невского проспекта, пожилой человек покачнулся, потерял равновесие и упал на проезжую часть.

- Сегодня примерно в четыре часа дня троллейбус № 22 сбил пешехода на Невском проспекте у дома №27, напротив выхода из метро на канал Грибоедова, - рассказали очевидцы.

Пожилой мужчина медленно переходил дорогу. Уже подходя к тротуару, он потерял равновесие и упал. В ту же секунду его снес троллейбус, который ехал близко к пешеходной части по специально выделенной полосе для общественного транспорта.

Прохожие, ставшие очевидцами аварии, отпрыгнули в сторону в ужасе. После ДТП на Невском проспекте остались лежать раздавленные мандарины.

Благо, пешеход выжил. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу города.

ИСТОЧНИК KP.RU