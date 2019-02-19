Здание ИТМО в Петербурге, в котором обвалилась крыша, будет закрыто до 7 марта
Доступ во все корпуса университета ИТМО на Ломоносовской улице, дом 9 в Петербурге будет закрыт до 7 марта 2019 года. Причиной тому – рухнувшие перекрытия с пятого по второй этаж. Напомним, что ЧП произошло в пять часов вечера в субботу, 16 февраля. В этот момент в здании находились студенты и сотрудники вуза. Из здания были эвакуированы более 80 человек. Пострадавших и погибших нет.
- В связи с проведением работ МЧС доступ во все корпуса университета на улице Ломоносова, дом 9 по 7 марта 2019 года осуществляется только по согласованию с членами комиссии, - сообщили в университете.
Отмечается, что на это время все занятия в разрушенном корпусе проводиться не будут. Все лекции перенесены в другие здания ИТМО.
В тот момент, когда корпус ИТМО на улице Ломоносова рухнул, в здании проходили не только занятия, но еще шел ремонт. В связи с этим будет проводиться проверка и выясняться, были ли нарушены правила безопасности.
По предварительным оценкам, ущерб от обрушения достигает 70 миллионов рублей. В корпусе находились более 10 научных лабораторий, которые все утрачены.
ИСТОЧНИК KP.RU