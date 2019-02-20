Прогноз погоды на 20 февраля в Петербурге: Дождь и мокрый снег
Всего восемь дней остается да начала календарной весны, хотя любой петербуржец знает, что ее наступление не означает прихода тепла. Как, впрочем, февраль на календаре не равно морозам. Вчера, 19 числа в городе шел дождь. Не лучше с погодой будет и сегодня.
- 20 февраля в Петербурге облачно. Утром и днем осадки в виде мокрого снега, вечером – снега. Ветер западных направлений, переменчивый. Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.
Но расслабляться петербуржцам не стоит, ведь потепление продержится недолго. Уже завтра термометр покажет от -5 до -7, а в пятницу температура и вовсе опустится до -13 градусов ночью и -8 днем.
Это значит, что вся вода на улицах превратится в лед. Скользко будет и на тротуарах и на дорогах. Будьте внимательны и передвигайтесь по городу аккуратнее.
ИСТОЧНИК KP.RU