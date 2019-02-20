2019-02-20T07:51:03+03:00
Общество

Прогноз погоды на 20 февраля в Петербурге: Дождь и мокрый снег

Как и во вторник, температура в Северной столице будет плюсовая
Петр КИБЕР
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В Петербурге слякоть и дождь со снегом.В Петербурге слякоть и дождь со снегом.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Всего восемь дней остается да начала календарной весны, хотя любой петербуржец знает, что ее наступление не означает прихода тепла. Как, впрочем, февраль на календаре не равно морозам. Вчера, 19 числа в городе шел дождь. Не лучше с погодой будет и сегодня.

- 20 февраля в Петербурге облачно. Утром и днем осадки в виде мокрого снега, вечером – снега. Ветер западных направлений, переменчивый. Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Но расслабляться петербуржцам не стоит, ведь потепление продержится недолго. Уже завтра термометр покажет от -5 до -7, а в пятницу температура и вовсе опустится до -13 градусов ночью и -8 днем.

Это значит, что вся вода на улицах превратится в лед. Скользко будет и на тротуарах и на дорогах. Будьте внимательны и передвигайтесь по городу аккуратнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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