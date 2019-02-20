2019-02-20T08:16:28+03:00
Общество

Петербург - лучший город для экскурсионного туризма

По опросу путешественников, Северная столица единолично заняла первое место в России
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербург стал лучшим городом в России для экскурсионного туризма.Петербург стал лучшим городом в России для экскурсионного туризма.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Никто, в общем-то, и не сомневался, что Петербург – один из лучших городов в мире для экскурсионного туризма. И точно лучший в России. Музеи, театры, архитектура и, конечно же, пригороды – Пушкин, Павловск, Петродворец. Именно сюда каждый год приезжают миллионы туристов.

- За Санкт-Петербург как лучший город для внутреннего и въездного экскурсионного туризма высказались 30 процентов голосовавших, за Москву и Подмосковье - по 15 процентов, за Тульскую и Ярославскую области - по 11, - сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Как подсчитали эксперты, объем экскурсионного туризма в России оценивается в 15 миллионов человек. Это те люди, которые ездят самостоятельно, или же отправляются в познавательные туры.

Надо сказать, что в десятку популярных направлений вошла и Ленинградская область.

Напомним, что по оценке за 2018 год, в Петербурге побывало около 15 миллионов туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный корпус ИТМО и общежития ВУЗа снова эвакуированы
На улице Карбышева отреставрируют знаменитые Круглые бани
На Лермонтовском проспекте загорелся завод радиотехнического оборудования
Стартовали продажи квартир в 6-ом корпусе ЖК «Граф Орлов»
Безработного псковича обвиняют в съемках порно с 10-летней школьницей
Вице-губернатор Петербурга Кириллов предложил привлекать частный капитал к научным исследованиям
Петербургский Ботанический сад готовится праздновать свое 305-летие
За 2018 год реальный доход петербуржцев упал на 0,7 процента
На проспекте Ветеранов буйный пассажир устроил побоище в маршрутке
Роспотребнадзор: «Диаскинтест», после которого стало плохо школьникам, хранили с нарушениями
Прогноз погоды на 20 февраля в Петербурге: Дождь и мокрый снег
Здание ИТМО в Петербурге, в котором обвалилась крыша, будет закрыто до 7 марта
Троллейбус сбил пожилого пешехода, который потерял равновесие на Невском проспекте
Грабитель вооружился топором, чтобы получить пачку сигарет в Ленобласти
В Петербурге создадут единую схему детских садов, школ и больниц
Главным арбитром ответного матча 1/ 16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче" назначен Майкл Оливер
Пансион для воспитанниц Минобороны РФ откроется 1 сентября в Петербурге