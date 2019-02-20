Петербург - лучший город для экскурсионного туризма

СЕГОДНЯ 08:16 2019-02-20T08:16:28+03:00

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Никто, в общем-то, и не сомневался, что Петербург – один из лучших городов в мире для экскурсионного туризма. И точно лучший в России. Музеи, театры, архитектура и, конечно же, пригороды – Пушкин, Павловск, Петродворец. Именно сюда каждый год приезжают миллионы туристов.

- За Санкт-Петербург как лучший город для внутреннего и въездного экскурсионного туризма высказались 30 процентов голосовавших, за Москву и Подмосковье - по 15 процентов, за Тульскую и Ярославскую области - по 11, - сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Как подсчитали эксперты, объем экскурсионного туризма в России оценивается в 15 миллионов человек. Это те люди, которые ездят самостоятельно, или же отправляются в познавательные туры.

Надо сказать, что в десятку популярных направлений вошла и Ленинградская область.

Напомним, что по оценке за 2018 год, в Петербурге побывало около 15 миллионов туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU