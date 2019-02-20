Роспотребнадзор: «Диаскинтест», после которого стало плохо школьникам, хранили с нарушениями

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-20T08:41:57+03:00

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Вчерашняя история с госпитализацией 11 учеников 72-й школы Калининского района не могла пройти мимо Роспотребнадзора. Как только появились сообщения о том, что детям стало плохо после процедуры диаскинтеста, ведомство начало проверку.

- Ухудшение состояния здоровья учащихся в виде головокружения и тошноты отмечались после проведения 19 февраля 2019 года. иммунодиагностики на туберкулез препаратом «Диаскинтест», - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Чуть раньше забили тревогу родители учеников, которых срочно вызвали в школу. Детей в итоге отправили в больницу на Авангардной улице, а по факту ЧП началась проверка.

- Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к транспортировке и хранению препаратов. Использование «Диаскинтеста» приостановлено до выяснения обстоятельств, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Напомним, что диаскинтест – современная замена привычной всем Манту.

ИСТОЧНИК KP.RU