На проспекте Ветеранов буйный пассажир устроил побоище в маршрутке

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-20T09:00:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Не самым приятным оказался вечер для жителей Петербурга, возвращавшихся вечером домой в маршрутном такси, шедшем по проспекту Ветеранов. Один из пассажиров решил выместить зло на попутчиках и устроил массовую драку.

- Парень скандалил в маршрутке со своей девушкой. Ему сделали замечание, и он начал драться со всеми пассажирами, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

После нескольких минут «мордобоя», буйного молодого человека скрутили и за руки-за ноги выволокли из автобуса. Но скандалист не успокоился, а разбил стекло в двери маршрутки и потом продолжил драку с оппонентами уже на улице.

Пострадавшими в итоге оказались несколько человек. У них ушибы и ссадины, а также испачканная одежда. Полицию в итоге так никто вызывать и не стал. А вот кто будет платить за разбитое стекло в маршрутке – вопрос открытый.

ИСТОЧНИК KP.RU