2019-02-20T09:00:11+03:00
Происшествия

На проспекте Ветеранов буйный пассажир устроил побоище в маршрутке

Поссорившийся с девушкой парень выместил зло на пассажирах автобуса
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
На проспекте Ветеранов буйный пассажир утроил массовую драку в маршрутке.На проспекте Ветеранов буйный пассажир утроил массовую драку в маршрутке.Фото: Ксения КАЗАКОВА
Изменить размер текста:

Не самым приятным оказался вечер для жителей Петербурга, возвращавшихся вечером домой в маршрутном такси, шедшем по проспекту Ветеранов. Один из пассажиров решил выместить зло на попутчиках и устроил массовую драку.

- Парень скандалил в маршрутке со своей девушкой. Ему сделали замечание, и он начал драться со всеми пассажирами, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

После нескольких минут «мордобоя», буйного молодого человека скрутили и за руки-за ноги выволокли из автобуса. Но скандалист не успокоился, а разбил стекло в двери маршрутки и потом продолжил драку с оппонентами уже на улице.

Пострадавшими в итоге оказались несколько человек. У них ушибы и ссадины, а также испачканная одежда. Полицию в итоге так никто вызывать и не стал. А вот кто будет платить за разбитое стекло в маршрутке – вопрос открытый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный корпус ИТМО и общежития ВУЗа снова эвакуированы
На улице Карбышева отреставрируют знаменитые Круглые бани
На Лермонтовском проспекте загорелся завод радиотехнического оборудования
Стартовали продажи квартир в 6-ом корпусе ЖК «Граф Орлов»
Безработного псковича обвиняют в съемках порно с 10-летней школьницей
Вице-губернатор Петербурга Кириллов предложил привлекать частный капитал к научным исследованиям
Петербургский Ботанический сад готовится праздновать свое 305-летие
За 2018 год реальный доход петербуржцев упал на 0,7 процента
Роспотребнадзор: «Диаскинтест», после которого стало плохо школьникам, хранили с нарушениями
Петербург - лучший город для экскурсионного туризма
Прогноз погоды на 20 февраля в Петербурге: Дождь и мокрый снег
Здание ИТМО в Петербурге, в котором обвалилась крыша, будет закрыто до 7 марта
Троллейбус сбил пожилого пешехода, который потерял равновесие на Невском проспекте
Грабитель вооружился топором, чтобы получить пачку сигарет в Ленобласти
В Петербурге создадут единую схему детских садов, школ и больниц
Главным арбитром ответного матча 1/ 16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Фенербахче" назначен Майкл Оливер
Пансион для воспитанниц Минобороны РФ откроется 1 сентября в Петербурге