2019-02-20T09:30:52+03:00
Общество

За 2018 год реальный доход петербуржцев упал на 0,7 процента

При этом номинальная зарплата горожан выросла
Петр КИБЕР
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За 2018 год петербуржцы обеднели на 0,7 процента.За 2018 год петербуржцы обеднели на 0,7 процента.Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Мы зарабатываем больше, но все равно беднеем. Такой вывод можно сделать из отчета Петростата, представленного накануне. По подсчетам экспертов, реальные доходы жителей Санкт-Петербурга за декабрь 2018 года упали на 1,4 процента. А за весь прошлый год падение оказалось чуть ниже – 0,7 процента.

В то же время номинальная зарплата среднего горожанина выроста на 10,2 процента и составила чуть больше 60 тысяч рублей. Впрочем, реальный рост составил всего 7 процентов.

Чтобы не сломать себе голову в путанных экономических понятиях, можно сказать проще: доходы петербуржцев росли, но не так быстро, как инфляция. Рост цен на товары, услуги, ЖКХ и прочее опередил прибавку к зарплате. Именно поэтому горожане стали беднее на 0,7 процента.

Но это в среднем, ведь кому-то зарплату прибавили, а кому-то нет. И тогда ситуация выглядит еще печальнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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