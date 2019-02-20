За 2018 год реальный доход петербуржцев упал на 0,7 процента
Мы зарабатываем больше, но все равно беднеем. Такой вывод можно сделать из отчета Петростата, представленного накануне. По подсчетам экспертов, реальные доходы жителей Санкт-Петербурга за декабрь 2018 года упали на 1,4 процента. А за весь прошлый год падение оказалось чуть ниже – 0,7 процента.
В то же время номинальная зарплата среднего горожанина выроста на 10,2 процента и составила чуть больше 60 тысяч рублей. Впрочем, реальный рост составил всего 7 процентов.
Чтобы не сломать себе голову в путанных экономических понятиях, можно сказать проще: доходы петербуржцев росли, но не так быстро, как инфляция. Рост цен на товары, услуги, ЖКХ и прочее опередил прибавку к зарплате. Именно поэтому горожане стали беднее на 0,7 процента.
Но это в среднем, ведь кому-то зарплату прибавили, а кому-то нет. И тогда ситуация выглядит еще печальнее.
ИСТОЧНИК KP.RU