Петербургский Ботанический сад готовится праздновать свое 305-летие

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-20T10:04:34+03:00

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305 лет назад, основатель Санкт-Петербурга император Петр Великий повелел обустроить на Вороньем (ныне Аптекарском)острове аптекарский огород. Здесь должны были выращиваться лекарственные растения, в том числе для нужд царской армии.

Однако почти сразу Ботанический сад стал и местом научной деятельности. Здесь не только выращивали лекарственные виды трав, но и проводили различные опыты. Впрочем, до того как стать Ботаническим, сад носил название Медицинского по принадлежности к Медико-хирургической академии.

Лишь в 1823 году саду было присвоено имя Императорского ботанического. Одновременно с этим два отдела - медицинский и ботанический были объединены в один, а 100 тысяч царских рублей позволили закупить образцы растений и превратиться из небольшого «огородика» в настоящий научный центр. Но после революции «титул» отпал, оставив привычное имя «Ботанический».

В настоящее время площадь сада – 22 гектара, на которых произрастают более 80 тысяч растений.

ИСТОЧНИК KP.RU