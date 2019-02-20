2019-02-20T10:24:43+03:00
Общество

Вице-губернатор Петербурга Кириллов предложил привлекать частный капитал к научным исследованиям

Заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Образование и наука» прошло накануне в РАН
Петр КИБЕР
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Вице-губернатор Петербурга предложил привлечь частный капитал к научным исследованиям.Вице-губернатор Петербурга предложил привлечь частный капитал к научным исследованиям.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Частный капитал может и должен привлекаться к участию в научных исследованиях. Об этом за заседании Госсовета заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Накануне рабочая группа федерального проекта «Образование и наука» собралась в здании Российской академии наук (РАН) в Москве.

- Правительством Санкт-Петербурга всячески помогает развитию научной деятельности. Из городского бюджета выделяются гранты на исследования. Бюджет конкурсов, направленных на поддержку талантливой молодежи составляет 87 миллионов рублей», - приводит слова Владимира Кириллова пресс-служба Смольного.

При этом к научным исследованиям стоит привлекать частный капитал. Однако для этого нужны изменения в законы на федеральном уровне.

- Необходимо разработать механизмы для привлечения внебюджетного финансирования, - считает чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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