Вице-губернатор Петербурга Кириллов предложил привлекать частный капитал к научным исследованиям

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-20T10:24:43+03:00

Заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Образование и наука» прошло накануне в РАН

Изменить размер текста: A A

Частный капитал может и должен привлекаться к участию в научных исследованиях. Об этом за заседании Госсовета заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Накануне рабочая группа федерального проекта «Образование и наука» собралась в здании Российской академии наук (РАН) в Москве.

- Правительством Санкт-Петербурга всячески помогает развитию научной деятельности. Из городского бюджета выделяются гранты на исследования. Бюджет конкурсов, направленных на поддержку талантливой молодежи составляет 87 миллионов рублей», - приводит слова Владимира Кириллова пресс-служба Смольного.

При этом к научным исследованиям стоит привлекать частный капитал. Однако для этого нужны изменения в законы на федеральном уровне.

- Необходимо разработать механизмы для привлечения внебюджетного финансирования, - считает чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU