Безработного псковича обвиняют в съемках порно с 10-летней школьницей
Полиция Петербурга проводит проверку в отношении 40-летнего приезжего из Пскова, которого обвиняют в педофилии и съемках детского порно. Заявление на мужчину написала мать 10-летней девочки, которая и стала жертвой насильника.
- По словам женщины, 14 февраля мужчина привел ребенка в хостел на Васильевском острове, где совершил с ребенком развратные действия, - пишет «Мойка 78».
После того, как 19 февраля петербурженка написала заявление в полицию, стражи порядка начали проверять информацию и выяснили, что мужчина не только занимался сексом с несовершеннолетними, но и снимал непотребства на видео. После чего распространял их через интернет.
По предварительной информации, мужчина ранее уже был судим. В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица» и «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов посредством сети интернет».
ИСТОЧНИК KP.RU