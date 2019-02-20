Безработного псковича обвиняют в съемках порно с 10-летней школьницей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-20T10:58:46+03:00

Полиция завела дело на приезжего из Пскова, который снимал детское порно в хостеле на Васильевском острове. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Полиция Петербурга проводит проверку в отношении 40-летнего приезжего из Пскова, которого обвиняют в педофилии и съемках детского порно. Заявление на мужчину написала мать 10-летней девочки, которая и стала жертвой насильника.

- По словам женщины, 14 февраля мужчина привел ребенка в хостел на Васильевском острове, где совершил с ребенком развратные действия, - пишет «Мойка 78».

После того, как 19 февраля петербурженка написала заявление в полицию, стражи порядка начали проверять информацию и выяснили, что мужчина не только занимался сексом с несовершеннолетними, но и снимал непотребства на видео. После чего распространял их через интернет.

По предварительной информации, мужчина ранее уже был судим. В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица» и «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов посредством сети интернет».

ИСТОЧНИК KP.RU