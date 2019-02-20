Стартовали продажи квартир в 6-ом корпусе ЖК «Граф Орлов»

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-20T11:21:41+03:00

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Восьмиэтажный клубный дом выходит фасадом на Московский проспект. Здесь представлено всего 47 квартир от одной до четырех комнат различных планировочных решений, есть варианты с террасами. Из окон открывается панорама Московского проспекта и расположенный перед домом сквер. Высота потолков – 3 метра. Квартиры будут сдаваться с предчистовой отделкой.

В доме будут установлены бесшумные скоростные лифты фирмы KONE, а отделка мест общего пользования будет производиться из высококачественных отделочных материалов по авторскому проекту. На старте продаж цены начинаются от 125 550 рублей за квадратный метр.

Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 2 квартал 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU