2019-02-20T12:23:57+03:00
Происшествия

На Лермонтовском проспекте загорелся завод радиотехнического оборудования

Огонь вспыхнул на крыше здания
Петр КИБЕР
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На Лермонтовском проспекте горел завод радиотехнического оборудования. Фото: Телеграмм-канал "Аварийный Петербург".На Лермонтовском проспекте горел завод радиотехнического оборудования. Фото: Телеграмм-канал "Аварийный Петербург".
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Утром 20 февраля пожарные машины начали съезжаться к дому номер 54 по Лермонтовскому проспекту. Около 10:45 часов утра здесь вспыхнула крыша здания.

- Горит Завод радиотехнического оборудования, - сообщает телеграмм-канал «Аварийный Петербург».

К тому моменту, как к месту ЧП прибыли пожарные расчеты, огонь уже разгорелся, а дым был виден издалека. В настоящий момент работу по ликвидации возгорания почти завершены

Пока причина возгорания неизвестна. По предварительной информации, горела кровля на заброшенной части здания. Площадь возгорания составила около 3 квадратных метров. Пострадавших при ЧП нет.

Судя по тому, что дым был черным, гореть могло мягкое покрытие крыши наподобие рубероида. При этом пока непонятно, кто его мог поджечь. Окончательно все обстоятельства инцидента установят дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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