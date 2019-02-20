2019-02-20T11:59:54+03:00
Общество

На улице Карбышева отреставрируют знаменитые Круглые бани

Закрывать помывочные отделения на время работ не будут
Петр КИБЕР
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Знаменитые Круглые бани на Карбышева должны отреставрировать. ото: КГИОП.Знаменитые Круглые бани на Карбышева должны отреставрировать. ото: КГИОП.
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Здание знаменитых Круглых бань, что на улице Карбышева в Выборгском районе Петербурга давно находятся в не самом приличном состоянии. Фасад давно требует ремонта, но дело пока не сдвинулось с мертвой точки. Ситуацию намерены изменить в комитете по охране памятников.

- КГИОП подготовлено задание на разработку проектной документации по реставрации лицевого и дворового фасадов объекта культурного наследия регионального значения «Круглая баня» (улица Карбышева, дом 29а, литера А), - сообщает пресс-служба комитета.

Чиновники еще в 2017 году требовали от коммерсантов, в чьем пользовании находятся бани, привести здание в порядок. Но тогда бизнесмены сослались на отсутствие средств и попросили перенести работы на сентябрь 2019 года. Теперь ремонт, судя по всему, придется выполнить.

Напомним, что Круглые бани были построены в 1927 году по проекту архитектора Александра Никольского, который составил смелый и остроумный экспериментальный проект бани-бассейна. В бане одновременно было открыто два мужских и два женских класса. Помывочные помещения располагались по кругу, а в центре был бассейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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