2019-02-20T12:35:19+03:00
Происшествия

Главный корпус ИТМО и общежития ВУЗа снова эвакуированы

Второй день подряд студенты Университета коротают время на улице
Петр КИБЕР
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В Петербурге эвакуируют учебные корпуса и общежитие ИТМО. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге эвакуируют учебные корпуса и общежитие ИТМО. Фото: vk.com/spb_today
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Новая, уже пятая подряд волна ложных минирований произошла в Петербурге. Но если в понедельник под нее попали более тысячи объектов, во вторник их было всего пару десятков, то в среду эвакуация коснулась только Университета ИТМО.

- Главный корпус ИТМО снова эвакуируют. Преподавателей и студентов вывели на улицу, здание проверяют, - сообщают петербуржцы в соцсетях.

Но, видимо, «письма счастья» пообещали неприятности всему ИТМО в целом. На данный момент эвакуированы: учебный корпус на Кронверкском проспекте, корпус в переулке Гривцова, еще один на Биржевой линии Васильевского острова, а также Факультет среднего профессионального образования на Песочной набережной.

Гуляют на улице и обитатели общежития ИТМО в Вяземском переулке.

В списке нет учебной площадки на улице Ломоносова, 9. Возможно потому, что после обрушения крыши в одном из корпусов (16 февраля), дирекция ВУЗа отменила все занятия до 7 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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