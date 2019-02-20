Главный корпус ИТМО и общежития ВУЗа снова эвакуированы
Новая, уже пятая подряд волна ложных минирований произошла в Петербурге. Но если в понедельник под нее попали более тысячи объектов, во вторник их было всего пару десятков, то в среду эвакуация коснулась только Университета ИТМО.
- Главный корпус ИТМО снова эвакуируют. Преподавателей и студентов вывели на улицу, здание проверяют, - сообщают петербуржцы в соцсетях.
Но, видимо, «письма счастья» пообещали неприятности всему ИТМО в целом. На данный момент эвакуированы: учебный корпус на Кронверкском проспекте, корпус в переулке Гривцова, еще один на Биржевой линии Васильевского острова, а также Факультет среднего профессионального образования на Песочной набережной.
Гуляют на улице и обитатели общежития ИТМО в Вяземском переулке.
В списке нет учебной площадки на улице Ломоносова, 9. Возможно потому, что после обрушения крыши в одном из корпусов (16 февраля), дирекция ВУЗа отменила все занятия до 7 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU