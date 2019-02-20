В Купчино три второклассника получили ожог глаз от кварцевой лампы
На несколько неприятных вопросов придется ответить руководству 205-й гимназии Фрунзенского района Петербурга, в которой три второклассника получили ожоги лица и глаз из-за включенной кварцевой лампы.
- Установлено, что лампу забыли выключить перед началом урока. В настоящее время сотрудники прокуратуры опрашивают работников гимназии, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По итогам проверки будет решен вопрос о мерах ответственности для виновных.
Напомним, что это третье ЧП с детьми в школах за последнее время. 8 февраля в Ломоносове два ученика пожаловались на недомогание после инъекции препарата «Диаскинтест» (заменяет реакцию Манту). Тогда школьников признали здоровыми и все списали на нервозность.
Но уже 19 февраля 11 учеников 72-й школы Калининского района попали в больницу после того же «Диаскинтеста». Проверка Роспотребнадзора показала нарушения при хранении препарата. Пока его использование в Петербурге прекращено.
ИСТОЧНИК KP.RU