2019-02-20T13:01:37+03:00
Происшествия

В Купчино три второклассника получили ожог глаз от кварцевой лампы

Прокуратура уже начала проверку гимназии 205, где случилось ЧП
Петр КИБЕР
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Прокуратура проверит школу в Купчино, где дети получили ожеги глаз от кварцевой лампы.Прокуратура проверит школу в Купчино, где дети получили ожеги глаз от кварцевой лампы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На несколько неприятных вопросов придется ответить руководству 205-й гимназии Фрунзенского района Петербурга, в которой три второклассника получили ожоги лица и глаз из-за включенной кварцевой лампы.

- Установлено, что лампу забыли выключить перед началом урока. В настоящее время сотрудники прокуратуры опрашивают работников гимназии, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По итогам проверки будет решен вопрос о мерах ответственности для виновных.

Напомним, что это третье ЧП с детьми в школах за последнее время. 8 февраля в Ломоносове два ученика пожаловались на недомогание после инъекции препарата «Диаскинтест» (заменяет реакцию Манту). Тогда школьников признали здоровыми и все списали на нервозность.

Но уже 19 февраля 11 учеников 72-й школы Калининского района попали в больницу после того же «Диаскинтеста». Проверка Роспотребнадзора показала нарушения при хранении препарата. Пока его использование в Петербурге прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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