2019-02-20T14:16:41+03:00
Спорт

Легенда «Зенита-1984» раскритиковал Артема Дзюбу

Борис Чухлов уверен, что в ответном матче 1/ 16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» надо играть Азмуну и Заболотному – они лучше
Максим МИХАЛКО
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Нападающий "Зенита-1984" раскритиковал Дзюбу.Нападающий "Зенита-1984" раскритиковал Дзюбу.Фото: Илья СМИРНОВ
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Легенда чемпионского состава «Зенита» 1984 года неожиданно резко высказался в адрес нынешнего нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы. Он, по мнению, Чухлова, не так хорош, как об этом говорят журналисты.

- Сейчас у «Зенита» есть более полезные центральные нападающие, поэтому в матче с «Фенербахче» лучше выпустить связку Заболотный - Азмун, - сказал Чухлов корреспонденту «Комсомольской правды».

Завтра в атаке понадобится агрессия, будет много борьбы, придется хорошо двигаться. А Дзюба для этого не в форме.

- Наверное, новую форму ему выдать забыли, - поиронизировал собеседник «КП».

И преимущество на стандартах, в первую очередь рост Артема – не довод.

- А чем Заболотный с Азмуном в хуже? Они тоже высокие, оба способны выиграть борьбу в воздухе и в чужих ворот, и у своих, - уверен Борис Чухлов.

К тому же у «Зенита» есть особенность – новички самый хороший футбол показывают в первые полгода, потом наступает спад. А Сердар Азмун появился в команде пару недель назад – самое время, чтоб сделать на него ставку.

- Допускаю, что в раздевалке Дзюба может поддержать, зарядить бодрой речью. А вот на поле позитивного влияния не заметно, - подытожил легендарный нападающий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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