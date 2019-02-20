2019-02-20T14:28:10+03:00
Происшествия

Строитель упал с высоты 12 этажа и выжил в Петербурге

Врачи Северной столицы спасают жизнь парню, который свалился в шахту лифта
Лилия КОЗЛОВА
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На стройплощадке ЖК «Шуваловский дуэт» Петербурга рабочий упал с высоты 12 этажа и выжилНа стройплощадке ЖК «Шуваловский дуэт» Петербурга рабочий упал с высоты 12 этажа и выжилФото: Артем КИЛЬКИН
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В городскую больницу № 3 в Петербурге днем во вторник, 19 февраля, доставили 26-летнего парня с огромным количеством переломов и травм. Молодой человек работал на стройплощадке дома №19 по улице Заречной ЖК «Шуваловский дуэт» в Парголово и свалился с высоты 12 этажа. По счастливой случайности, после падения он остался жив.

- В больницу доставили 26-летнего рабочего, который упал в шахту лифта. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытые переломы предплечий, перелом бедра, рваную рану голени, перелом позвоночника и шок 1-й степени, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Сейчас выживший пациент находится в тяжелом состоянии. Насколько известно, рабочий находился на стройплощадке на 12-м этаже и по собственной неосторожности упал в шахту лифта с высоты, примерно, 40 метров. То, что он остался жив – настоящее чудо. Медики городской больницы прикладывают все усилия для того, чтобы сохранить жизнь молодому человеку.

По факту данного инцидента полиция Петербурга проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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